İş yeri tuvaletinde gizli kamera skandalı! Kadın çalışanlar düzeneği böyle buldu

Enesyurt'ta bulunan bir inşaat firmasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bünyesinde 3 kadın çalışan bulunan firmanın kadınlar tuvaletinde havalandırma bölümünde gizli kamera tespit edildi. Kadın çalışan tarafından bulunan gizli kamera şaşkına çevirdi.

KADIN ÇALIŞANLAR BULDU

Gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu. Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.