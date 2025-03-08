İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüs şoförü ile araçtaki 15 işçi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşleri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı.

Kaza, Küçükçobanlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. İ.G, idaresindeki Antalya plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.Ü'nün kullandığı Uşak plakalı otomobille çarpıştı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki 15 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılardan 14'ü ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı, 2'si ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların tamamının durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi.

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.