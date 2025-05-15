İşitme engelli Nihal'i vahşice katletmiş! Cinayetin tüm detaylarını anlattı: 'Boğazına çay kaşığı saplayıp...'

Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen ve kemikleri ormanlık alanda bulunan işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetine ilişkin şoke eden bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında tutuklanan sanık Mehmet Basık, mahkemede cinayeti itiraf etti. Genç kadının boğazına çay kaşığı sapladığını söyleyen Basık, cinayeti tüm detaylarıyla anlattı. İşte vahşi cinayetin detayları...

Serik'te yaşayan Nihal Babayiğit, sosyal medyada tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Mehmet Basık ile dini nikahla evlenerek Batman'da yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir çocuğu dünyaya gelen Babayiğit, çocuğunu bırakarak aile evine döndü. Duruma öfkelenen Basık, kadının peşinden Serik'e gitti. Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Genç kadından o günden sonra bir daha haber alınamadı. Korkunç detaylar ve cinayet itirafı ise mahkemeden geldi. Cani işlediği korkunç cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.

O GÜNDEN SONRA SIRRA KADEM BASTI

1 Mayıs'ta, Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, Nihal Babayiğit'in dayısı Ali Yılmaz'a video ve fotoğraflar gönderdi. Görüntülerde, Babayiğit'in boynunda kan izleriyle hareketsiz şekilde yerde yattığı, kimliğinin ve cep telefonunun da gösterildiği anlar yer aldı. Ailenin şikâyeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mehmet Basık, 2 Mayıs'ta Batman'da gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, dini nikahlı birlikte yaşadığı işitme engelli B.G. de "kasten öldürmeye azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KEMİKLERİN YERİNİ GÖSTERDİ

Soruşturma sürerken, sanık Basık cezaevinden getirilerek yer gösterme işlemi yaptı. Gösterdiği noktada, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alanda Nihal Babayiğit'e ait kemikler bulundu.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Basık'ın Kırşehir'den Serik'e gelerek Eminceler'de Nihal Babayiğit'le buluştuğu ve yaşanan tartışmada yanındaki bıçakla cinayeti işlediği belirtildi. Basık hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, B. G. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

KORKUNÇ CİNAYETİ ANLATTI

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Basık, ilk kez işaret dili tercümanı Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadesinde cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Olay günü Nihal Babayiğit ile bir kafede buluştuklarını, görüntülü görüşme sırasında çıkan tartışmada Nihal'in telefonundan B.G.'ye kendi çıplak fotoğraflarını gösterdiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında kavga çıktığını belirten Basık, kafeden ayrıldıktan sonra Nihal'in kendisine çay kaşığıyla saldırdığını, bunun üzerine kaçmaya başlayan Nihal'i yakaladığını ve boğazına kaşık batırdığını iddia etti.

"ÇAY KAŞIĞINI BOĞAZINA SAPLADIM"

Olayların yaşandığı yerin yakınında polis karakolu olduğunu bu nedenle orada bir şey yapmadığını, maktulun peşinden gittiğini belirten Basık, "Yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, B.G. bana, ‘Boş ver doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri B.G. kaydetmiş, İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş, ardından görüntü sosyal medyada yayıldı. Benim bu suçu işlememin müsebbibi B.G.'dir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, ‘İtiraf mı ediyorsun?' sorusuna Basık, "Evet, itiraf ediyorum. Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana ‘doğruyu anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim. Yaptıklarım için üzgün ve pişmanım" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı Hamid Yalçın, dosyada eksiklikler olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Öldürülen Nihal Babayiğit'in annesi Derya Yılmaz ve anneannesi Akgül Yılmaz ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üye hakimlerden birinin evlilik izninde olması nedeniyle yerine atanan hakimin dosyayı incelemesi için duruşma 11 Haziran'a ertelendi. Mahkeme başkanı, o duruşmada taraflara söz verilmeyeceğini ve yalnızca kararın okunacağını bildirdi.