Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İSKİ uyardı! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi: 15 saat boyunca sular yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde bakım çalışmalarının yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İşte 15 saat sürecek olan kesintiden etkilenecek ilçeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İSKİ uyardı! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi: 15 saat boyunca sular yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 12:33

, - isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde saatler süre su kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. Kesintiden Beyoğlu, ve ilçeleri etkilenecek, çalışmalar ise 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar sürecek.

İSKİ uyardı! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi: 15 saat boyunca sular yok

İŞTE SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN İLÇELER

Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Beyoğlu:

Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kesimler), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kesimler), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotlar).

Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.

Beşiktaş:

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy.

Yetkililer, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin kesintisiz olarak yeniden sağlanacağını bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bartın’da motosiklet kazası yürekleri ağza getirdi!
Zehirli mantarla cinayet davasında karar! Tüm dünyada gündem olmuştu
Böyle vahşet görülmedi! Tatile gelen kız kardeşine yaptıkları kan dondurdu
ETİKETLER
#istanbul
#beşiktaş
#beyoğlu
#kağıthane
#şişli
#iski
#Su Kesintili
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.