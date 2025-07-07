İSKİ uyardı! İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi: 15 saat boyunca sular yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde bakım çalışmalarının yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İşte 15 saat sürecek olan kesintiden etkilenecek ilçeler...

İSKİ, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde saatler süre su kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. Kesintiden Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri etkilenecek, çalışmalar ise 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar sürecek.

İŞTE SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN İLÇELER

Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Beyoğlu:

Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kesimler), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kesimler), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotlar).

Şişli: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.

Beşiktaş:

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy.

Yetkililer, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından su hizmetinin kesintisiz olarak yeniden sağlanacağını bildirdi.