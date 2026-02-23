İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

Bu seviye İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi oldu. Ancak uzmanlar bu seviyenin insanları rahatlatmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor. Zira günümüzde ölçülen su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla iyi bir noktada görünse de artan su tüketimi göz önüne alındığında bu yükselişin çok büyük bir anlam ifade etmediği görülüyor.