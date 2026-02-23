Menü Kapat
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

Şubat 23, 2026 15:37
1
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili verileri açıkladı. Kurum tarafından paylaşılan verilere göre kent genelinde gerçekleşen son yağmurlar, barajlardaki su seviyesinin hızla yükselmesini sağladı. Bu kapsamda şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su miktarı yüzde 50 seviyelerine yaklaştı. İşte detaylar...

2
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul’da son yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. Aralık ayonda yüzde 17’lere kadar gerileyen su miktarı son 10 yılın en düşük düzeyine ulaşmıştı. Ocak ve şubat ayındaki yağışlar su seviyesini hızla yükseltirken 23 Şubat itibariyle son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi ölçüldü.

3
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

Yaklaşık  16 milyona ev sahipliği yapan İstanbul’un farklı bölgelerinde yer alan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki toplam doluluk oranları 23 Şubat itibariyle 43,14’e ulaştı.

4
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

Bu seviye İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi oldu. Ancak uzmanlar bu seviyenin insanları rahatlatmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor. Zira günümüzde ölçülen su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla iyi bir noktada görünse de artan su tüketimi göz önüne alındığında bu yükselişin çok büyük bir anlam ifade etmediği görülüyor.

5
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

İşte aynı tarihlerde son 10 yılın baraj doluluk oranları

  • 2016: 86,8
  • 2017: 87,28
  • 2018: 79,96
  • 2019: 91,08
  • 2020: 62,69
  • 2021: 52,29
  • 2022: 80,31
  • 2023: 35,08
  • 2024: 76,37
  • 2025: 71,34
  • 2026: 43,14

6
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BARAJLARI TEKİL DOLULUK ORANLARI

Kentin içme ve kullanım suyunda hayati önem taşıyan 10 barajda doluluk oranları değişiklik gösteriyor. Buna göre en yüksek su seviyesi yüzde 90,21 ile Elmalı barajında ölçülürken, kentin en düşük su seviyesine sahip barajı yüzde 26,98 su oranı ile Salıdere barajı oldu. İşte ayrıntılar...

7
İSKİ verileri paylaştı! Son yağmurlar yaradı, İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi: Ama tehlike geçmedi

  • Ömerli: 59,23
  • Darlık: 59,95
  • Elmalı: 90,21
  • Terkos: 27,73
  • Alibey: 35,87
  • Büyükçekmece: 35,52
  • Sazlıdere: 26,98
  • Istrancalar: 71,22
  • Kazandere: 55,29
  • Pabuçdere: 29,99

