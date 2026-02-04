İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR birimine bizzat gidilerek veya dijital ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak belirleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine bağlı olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırmış olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da dijital ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda geciken süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı oluşturulmakta veya güncellenmektedir.

Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.