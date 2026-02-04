Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İşsizlik maaşı başvuruları ile ilgili İŞKUR tarafından duyuru yapıldı. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve tutarda yapılan ödemeye işsizlik ödeneği denir. Peki, İşsizlik maaşı şartları neler başvuru nasıl yapılır?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 18:38

başvuruları, birimine bizzat gidilerek veya dijital ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

Günlük , sigortalının son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak belirleniyor.

İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine bağlı olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırmış olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da dijital ortamda başvurmak,

İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya dijital ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda geciken süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞKUR 2026 işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı oluşturulmakta veya güncellenmektedir.

Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.

ETİKETLER
#işsizlik maaşı
#işkur
#işsizlik ödeneği
#iş arayan
#Işsizlik Sigortası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.