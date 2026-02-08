Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Şubat 08, 2026 16:26
1
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Türkiye’deki iş ve işçi bulma faaliyetlerine dair istatistikleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ocak ayında 76 bin 893'ü (yüzde 64,8) erkek, 41 bin 840'ı (yüzde 35,2) kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşti. Paylaşılan verilere göre ise bazı sektörlerde büyük alanda işçi açığı olması dikkat çekti. İşte personel açığı en çok olan mesleklere dair detaylar…

2
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Milyonlarca kişi bir iş bulabilmek umuduyla İŞKUR’a başvuruda bulunuyor. Kurum bu kapsamda iş ve işçi arayanları bir araya getirerek her iki tarafın da beklentilerini karşılamak için hizmet veriyor. Geçtiğimiz ay da 100 binden fazla kişi İŞKUR aracılığı ile bir işe yerleşti. Diğer yandan hala pek çok sektörde 100 binden fazla personel arayan kurum bulunuyor.

3
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER VE İŞE YERLEŞTİRMELER

İŞKUR tarafından paylaşılan verilere göre Ocak 2026’da işe yerleşen kişi sayısı ve en çok yerleştirme yapılan ilk 10 meslek şu şekilde listelendi:

Güvenlik Görevlisi-Açık iş: 5.664 İşe yerleşme: 5.621

Özel Güvenlik Görevlisi- Açık iş: (Silahsız) 5.583 İşe yerleşme: 5.426

Reyon Görevlisi-Açık iş: 4.362 İşe yerleşme: 4.984

4
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Servis Elemanı (Garson) -Açık iş: 4.711 İşe yerleşme: 3.811

Market Elemanı-Açık iş: 3.133 İşe yerleşme: 2.905

Konfeksiyon İşçisi-Açık iş: 2.535 İşe yerleşme: 2.315

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)-Açık iş: 2.443 İşe yerleşme: 2.127

5
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Kasiyer-Açık iş: 2.003 İşe yerleşme: 1.700

Satış Elemanı/Danışmanı-Açık iş: 2.368 İşe yerleşme: 1.681

Perakende Satış Elemanı (Gıda) -Açık iş: 1.492 İşe yerleşme: 1.613

6
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

İŞTE EN ÇOK İŞÇİ AÇIĞI OLAN MESLEKLER

İmalat: 62.813

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri: 24.419

Toptan ve Perakende Ticaret: 22.140

7
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

İnşaat: 16.401

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri: 14.789

Ulaştırma ve Depolama: 8.777

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri: 6.030

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler: 5.257

8
İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Diğer Hizmet Faaliyetleri: 1.824

Eğitim: 1.243

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık: 1.121

Gayrimenkul Faaliyetleri: 1.113

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: 1.099

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.