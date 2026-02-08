İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Kategoriler
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Türkiye’deki iş ve işçi bulma faaliyetlerine dair istatistikleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ocak ayında 76 bin 893'ü (yüzde 64,8) erkek, 41 bin 840'ı (yüzde 35,2) kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşti. Paylaşılan verilere göre ise bazı sektörlerde büyük alanda işçi açığı olması dikkat çekti. İşte personel açığı en çok olan mesleklere dair detaylar…
Milyonlarca kişi bir iş bulabilmek umuduyla İŞKUR’a başvuruda bulunuyor. Kurum bu kapsamda iş ve işçi arayanları bir araya getirerek her iki tarafın da beklentilerini karşılamak için hizmet veriyor. Geçtiğimiz ay da 100 binden fazla kişi İŞKUR aracılığı ile bir işe yerleşti. Diğer yandan hala pek çok sektörde 100 binden fazla personel arayan kurum bulunuyor.
İŞKUR tarafından paylaşılan verilere göre Ocak 2026’da işe yerleşen kişi sayısı ve en çok yerleştirme yapılan ilk 10 meslek şu şekilde listelendi:
Güvenlik Görevlisi-Açık iş: 5.664 İşe yerleşme: 5.621
Özel Güvenlik Görevlisi- Açık iş: (Silahsız) 5.583 İşe yerleşme: 5.426
Reyon Görevlisi-Açık iş: 4.362 İşe yerleşme: 4.984
Servis Elemanı (Garson) -Açık iş: 4.711 İşe yerleşme: 3.811
Market Elemanı-Açık iş: 3.133 İşe yerleşme: 2.905
Konfeksiyon İşçisi-Açık iş: 2.535 İşe yerleşme: 2.315
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)-Açık iş: 2.443 İşe yerleşme: 2.127
Kasiyer-Açık iş: 2.003 İşe yerleşme: 1.700
Satış Elemanı/Danışmanı-Açık iş: 2.368 İşe yerleşme: 1.681
Perakende Satış Elemanı (Gıda) -Açık iş: 1.492 İşe yerleşme: 1.613
İmalat: 62.813
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri: 24.419
Toptan ve Perakende Ticaret: 22.140
İnşaat: 16.401
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri: 14.789
Ulaştırma ve Depolama: 8.777
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri: 6.030
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler: 5.257
Diğer Hizmet Faaliyetleri: 1.824
Eğitim: 1.243
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık: 1.121
Gayrimenkul Faaliyetleri: 1.113
Madencilik ve Taş Ocakçılığı: 1.099