İŞKUR çarpıcı istatistikleri yayınladı! İş var ama işçi yok: İşte personel açığı en çok olan meslekler

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Türkiye’deki iş ve işçi bulma faaliyetlerine dair istatistikleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ocak ayında 76 bin 893'ü (yüzde 64,8) erkek, 41 bin 840'ı (yüzde 35,2) kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşti. Paylaşılan verilere göre ise bazı sektörlerde büyük alanda işçi açığı olması dikkat çekti. İşte personel açığı en çok olan mesleklere dair detaylar…