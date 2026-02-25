İŞKUR TYP alımları ne zaman? 2026 okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru takvimi açıklandı mı?

İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak personel alımıyla ilgili araştırmalar hız arttı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlıyor. Bu bağlamda okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru bilgileri yakından izleniyor.

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

İŞKUR üzerinden yürütülen TYP personel alımları için gözler 2026 yılı ilan takvimine odaklandı. Türkiye genelinde il ve ilçe bazlı açılan kontenjanlara başvurular, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ya da liste yöntemiyle belirlenecek ve hak kazananlar görev yerlerinde işe başlayacak. İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre yapılacak. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabilirsiniz. Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar listeleniyor. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.