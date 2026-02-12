İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları yeni eğitim dönemiyle birlikte yeniden incelenmeye başlandı.

İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP/İUP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda temizlik, güvenlik ve çevre düzenlemesi alanlarında personel istihdamı gerçekleştirilecek.

Başvuruların İŞKUR e-Şube üzerinden alınacak olması nedeniyle adaylar başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve kura takvimi gibi ayrıntılara yöneldi.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabilirsiniz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de sorgulamanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar listeleniyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üyelik adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik görevlisi alımları, Türkiye genelinde il bazında yürütülecek.

Başvuru süreci her il ve ilçede ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak duyurulara göre ilerleyecek. Bu nedenle adayların, başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri için bulundukları ilin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.