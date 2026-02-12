Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TYP başvuru tarihleri 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı kapsamında yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) ilanları için adaylar İŞKUR duyurularını yakından izliyor. İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan güncel TYP ilanları sonrası başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 19:37

2026 okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları yeni eğitim dönemiyle birlikte yeniden incelenmeye başlandı.

tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP/İUP) kapsamında ’na bağlı okullarda temizlik, güvenlik ve çevre düzenlemesi alanlarında personel istihdamı gerçekleştirilecek.

Başvuruların İŞKUR e-Şube üzerinden alınacak olması nedeniyle adaylar ekranı, kontenjan dağılımı ve kura takvimi gibi ayrıntılara yöneldi.

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabilirsiniz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de sorgulamanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar listeleniyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üyelik adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik görevlisi alımları, Türkiye genelinde il bazında yürütülecek.

Başvuru süreci her il ve ilçede ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak duyurulara göre ilerleyecek. Bu nedenle adayların, başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri için bulundukları ilin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#başvuru
#işkur
#typ
#Okul Temizlik Görevlisi
#Yaşam
