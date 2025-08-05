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 | İrem Şenel

Sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti! Alarm verildi

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle bir ayda sıcaklık sebebiyle ölen kişilerin sayısı gittikçe artıyor. 3 Ağustos'tan itibaren yeni sıcak hava dalgasına karşı uyaran İspanyol yetkililer, sıcaklığa karşı alınan önlemleri de arttırdı.

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Sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti! Alarm verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:42

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların temmuz ayında ülkede 1060 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasına karşı halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, Günlük İzleme Sistemi'nin (MoMo) verilerine dayanarak temmuz ayında sıcaklardan kaynaklanan ölüm sayısını verdi.

Sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti! Alarm verildi

YÜZDE 57 DAHA FAZLA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın: Bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin." ifadeleri kullanıldı.

Sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti! Alarm verildi

AŞIRI SICAKLARA KARŞI ÖNLEM ALINDI

nedeniyle ölen kişilerin büyük çoğunluğunun, kronik ve patolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar ile olduğu belirtildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 3 Ağustos'ta ülkeye giren sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını duyurmuştu. Ülkedeki 17 özerk yönetimin 10'unda, sıcaklara ve orman yangınlarına karşı önlemler alınarak alarm seviyeleri yükseltildi.

Sıcaklar sebebiyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti! Alarm verildi
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ETİKETLER
#ölüm
#aşırı sıcaklar
#sıcak hava dalgası
#sağlık riski
#ispanya
#yaşlılar
#Kronik Hastalıklar
#Yaşam
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