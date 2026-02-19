Isparta iftar çadırları nerede 2026! Isparta Yalvaç, Eğirdir, Şarkikaraağaç iftar çadırları yerleri?

Isparta Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının manevi atmosferini binlerce vatandaşla birlikte yaşatmak için iftar sofraları hazırlıyor. Isparta Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini binlerce vatandaşla birlikte yaşatmak için bu yılda görkemli bir organizasyona imza attı. Subay Lojmanları yanında yer alan İstiklal Yeraltı Katlı Otoparkının ilk katında hazırlanan iftar sofraları, binlerce Ispartalıyı bir araya getirerek birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sunacak. Cumartesi günü tutulacak orucun ardından ilk iftar, dualar, ilahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde yapılacak.

2026 ISPARTA İFTAR ÇADIRI YERİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan ayının İslam alemi ve Isparta halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, bu özel aya erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Göreve geldiğimiz 6 yıldan bu yana her Ramazan ayında iftar ikramımız mevcut. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca İstiklal Yeraltı Otoparkında vatandaşlarımızla birlikte iftarlarımızı açacağız. Her gün 2500-3000 vatandaşımıza iftar ikramında bulunuyoruz. Bu yıl da aynı coşku ve bereketle bu iftarlarımıza devam ediyoruz.” dedi. Isparta'daki diğer ilçelerde de belediyeler tarafından iftar çadırları kurulacak. Ayrıca, bazı camilerin avlularında da iftar çadırları hizmet verecek.