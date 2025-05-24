Isparta'da 10 yıllık korkunç şüphe! Kayıp adamın arkadaşı tutuklandı

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şahsın arkadaşı tutuklandı. Eski eşi ve diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı. Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.



4 GÜNLÜK İFADE SONRASI TUTUKLAMA

Emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Derya K. ve Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.