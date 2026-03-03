İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri

İran-İsrail- ABD savaşını bölgede birçok Türk gazeteci takip ederken CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman bölgede yaşanan gelişmeleri anlık olarak aktarırken canlı yayında gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için temaslar bir an önce başlatılırken Emrah Çakmak’ın kariyeri merak konusu oldu. Sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldıktan sonra kariyerine başlayan Emrah Çakmak, A Haber’de stajını yaptıktan sonra Cine 5 televizyonunda 4 yıl haber seslendirme ve 3. sayfa polis adliye haberlerinin yer aldığı programda sunuculuk yaptı. 2021 yılından itibaren CNN Türk’teki görevine başladı. Peki Emrah Çakmak kimdir, gözaltına mı alındı? İşte, detaylar…

EMRAH ÇAKMAK KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emrah Çakmak, Başakşehir Lisesi’nden sonra 2008 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü 2012 yılında tamamladı.

Selçuk Üniversitesi’nde eğitim alırken aynı zamanda okulun televizyonu olan ÜN TV’de muhabir, seslendirme görevlisi ve spiker olarak görev yaptı. Okurken Konya’daki yerel televizyon kanallarında çeşitli görevler üstlendi.

stanbul'da Medya Mektebi ve Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi'nde sunuculuk-spikerlik eğitimi aldı. Zorunlu stajını 2011 yılında A haber televizyon kanalında yaptı.

Cine 5 televizyonun da 4 yıl, haber seslendirme ve 3. Sayfa adlı polis adliye haberlerinin yer aldığı programı sundu. Haber Global haber kanalında muhabir olarak çalıştı. 15 Eylül 2021’den itibaren CNN TÜRK’te muhabir olarak çalışıyor.

EMRAH ÇAKMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşı bölgede takip eden Türk muhabir, Emrah Çakmak canlı yayın sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail engeline takılan muhabir Emrah Çakmak’ın yanı sıra kameraman Halil Kahraman’da gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili temaslarını sürdürürken İletiişim Başkanı Burhanettin Duran “ Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." lfadelerini kullandı.