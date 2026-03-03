Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri

İran-İsrail-ABD savaşını bölgede takip eden muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman canlı yayında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yaptıklarını dile getirirken konunun hassasiyetle takip edildiğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ifade etti. Peki Muhabir Emrah Çakmak kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Emrah Çakmak’ın kariyeri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 14:07

İran-İsrail- ABD savaşını bölgede birçok Türk gazeteci takip ederken CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman bölgede yaşanan gelişmeleri anlık olarak aktarırken canlı yayında gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması için temaslar bir an önce başlatılırken Emrah Çakmak’ın kariyeri merak konusu oldu. Sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldıktan sonra kariyerine başlayan Emrah Çakmak, A Haber’de stajını yaptıktan sonra Cine 5 televizyonunda 4 yıl haber seslendirme ve 3. sayfa polis adliye haberlerinin yer aldığı programda sunuculuk yaptı. 2021 yılından itibaren CNN Türk’teki görevine başladı. Peki Emrah Çakmak kimdir, gözaltına mı alındı? İşte, detaylar…

EMRAH ÇAKMAK KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emrah Çakmak, Başakşehir Lisesi’nden sonra 2008 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü 2012 yılında tamamladı.

Selçuk Üniversitesi’nde eğitim alırken aynı zamanda okulun televizyonu olan ÜN TV’de muhabir, seslendirme görevlisi ve spiker olarak görev yaptı. Okurken Konya’daki yerel televizyon kanallarında çeşitli görevler üstlendi.

İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri

stanbul'da Medya Mektebi ve Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi'nde sunuculuk-spikerlik eğitimi aldı. Zorunlu stajını 2011 yılında A haber televizyon kanalında yaptı.

Cine 5 televizyonun da 4 yıl, haber seslendirme ve 3. Sayfa adlı polis adliye haberlerinin yer aldığı programı sundu. Haber Global haber kanalında muhabir olarak çalıştı. 15 Eylül 2021’den itibaren CNN TÜRK’te muhabir olarak çalışıyor.

EMRAH ÇAKMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşı bölgede takip eden Türk muhabir, Emrah Çakmak canlı yayın sırasında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail engeline takılan muhabir Emrah Çakmak’ın yanı sıra kameraman Halil Kahraman’da gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili temaslarını sürdürürken İletiişim Başkanı Burhanettin Duran “ Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." lfadelerini kullandı.

İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri
ETİKETLER
#İran-İsrail savaşı
#Emrah Çakmak
#Halil Kahraman
#Gazeteci Gözaltı
#Cnn Türk Muhabiri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.