İstanbul 10 Şubat elektrik kesintileri belli oldu! Tam 22 ilçede geniş çaplı planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da gerçekleşecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Tam 22 ilçeyi etkileyecek elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. Avrupa yakasındaki kesintilere dair bilgiler www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu yakasındaki kesintiler ise www.ayedas.com.tr adresinden sorgulanabilecek. 186 numaralı telefon hattı ise kent genelindeki tüm kesintilere ait bilgileri kamuoyu ile paylaşacak. İşte 10 Şubat İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…
10 Şubat Salı günü İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir ve Bakırköy ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kimi bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, kimi bölgelerde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek…
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ