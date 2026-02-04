İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

Kategoriler
İstanbul’da 4 Şubat Çarşamba günü geniş çaplı bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki çalışmalar kapsamında onlarca mahalleye, saatlerce elektrik verilmeyecek…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 4 Şubat Perşembe günü 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintileri kentin 23 ilçesinde etkili olacak. Bazı bölgelerde gün içinde kısa süreli devam eden çalışmalar, bazı ilçe ve mahallelerde sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında olacak.
BEDAŞ yaptığı açıklama ile vatandaşların olumsuz durumlar yaşamaması adına elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek ilçe ve mahalleleri duyurdu. Bununla birlikte Avrupa yakasındaki vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulamalarını www.bedas.com.tr üzerinden yapabilecek. Anadolu yakasındaki kesintiler için ise www.ayedas.com.tr adresi hizmet verecek. İnternet erişiminin olmadığı durumlarda ise vatandaşlar 186 numaralı telefon hattını arayarak kent genelindeki tüm planlı elektrik kesintilerini öğrenebilecek…