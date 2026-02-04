Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

Şubat 04, 2026 09:42
1
4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da 4 Şubat Çarşamba günü geniş çaplı bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki çalışmalar kapsamında onlarca mahalleye, saatlerce elektrik verilmeyecek…

2
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 4 Şubat Perşembe günü 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintileri kentin 23 ilçesinde etkili olacak. Bazı bölgelerde gün içinde kısa süreli devam eden çalışmalar, bazı ilçe ve mahallelerde sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında olacak.

3
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

BEDAŞ yaptığı açıklama ile vatandaşların olumsuz durumlar yaşamaması adına elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek ilçe ve mahalleleri duyurdu. Bununla birlikte Avrupa yakasındaki vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulamalarını www.bedas.com.tr üzerinden yapabilecek. Anadolu yakasındaki kesintiler için ise www.ayedas.com.tr adresi hizmet verecek. İnternet erişiminin olmadığı durumlarda ise vatandaşlar 186 numaralı telefon hattını arayarak kent genelindeki tüm planlı elektrik kesintilerini öğrenebilecek…

4
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

BEDAŞ 4 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AYEDAŞ 4 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

 

5
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

16
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

19
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

27
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

28
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

29
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

30
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

31
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

32
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

33
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

34
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

35
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

36
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

37
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

38
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

39
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

40
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

41
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

42
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

43
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

44
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

45
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

46
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

47
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

48
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

49
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

50
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

51
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

52
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

53
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

54
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

55
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

56
İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

4 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.