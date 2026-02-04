İstanbul 4 Şubat elektrik kesintileri sorgulama ekranı açıldı! Kent genelinde 23 ilçede elektrikler kesilecek! BEDAŞ mahalle mahalle listeledi

BEDAŞ yaptığı açıklama ile vatandaşların olumsuz durumlar yaşamaması adına elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek ilçe ve mahalleleri duyurdu. Bununla birlikte Avrupa yakasındaki vatandaşlar elektrik kesintisi sorgulamalarını www.bedas.com.tr üzerinden yapabilecek. Anadolu yakasındaki kesintiler için ise www.ayedas.com.tr adresi hizmet verecek. İnternet erişiminin olmadığı durumlarda ise vatandaşlar 186 numaralı telefon hattını arayarak kent genelindeki tüm planlı elektrik kesintilerini öğrenebilecek…