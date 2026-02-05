İstanbul 5 Şubat elektrik kesintileri belli oldu! 19 ilçe dikkatli olsun, elektrikler saatlerce gelmeyecek

Kategoriler
İstanbul
İstanbul 5 Şubat elektrik kesintileri duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Buna göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Pek çok bölgede elektrikler saatlerce gelmeyecek. İşte ayrıntılar…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Perşembe günü İstanbul2un 19 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler genellikle saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek.
Milyonlarca kişiyi etkileyecek kesintilere ilişkin detaylar hem internet üzerinden hem de telefon aracılığı ile öğrenilebilecek. İstanbul’un Avrupa yakasındaki kesintilere dair detaylar www.bedas.com.tr internet adresinden, Anadolu yakasındaki kesintilere dair detaylar ise www.ayedas.com.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Ayrıca vatandaşlar tüm kent genelindeki kesintilere ait bilgilere 186 numaralı telefon hattından ulaşabilecek.