Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul barajlarda son durum ne? İSKİ güncel doluluk oranları

İstanbul barajlarının doluluk oranına ilişkin güncel tablo, yaz mevsimine yaklaşılırken merak konusu oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, mega şehre su temin eden Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajların doluluk seviyelerini günlük olarak yeni verilerle yayımlıyor. İstanbul’daki barajlarda su seviyesi uzun zamandır yüzde 50’nin altında seyrediyordu. Ancak şehirdeki barajların su seviyesi, son dönemde etkili olan yağışların ardından artış gösterdi. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı ne durumda, yüzde kaç seviyesinde? Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar…

İstanbul barajlarda son durum ne? İSKİ güncel doluluk oranları
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 17:32

barajlarının , her gün güncellenen verilerle takip ediliyor. Bilindiği gibi İstanbul barajlarındaki son 10 yılın en düşük düzeylerine gerilemişti ve uzun bir süredir yüzde 50’nin altında kalıyordu. Ancak İstanbul genelinde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. Peki İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar oldu? Ömerli, Alibey, Büyükçekmece ve diğer barajlarda su seviyesi yüzde kaç seviyesine ulaştı?

İstanbul barajlarındaki su seviyesi, son dönemde artan yağışlarla birlikte yükselerek genel doluluk oranını yüzde 70.9'a ulaştı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 23 NİSAN

İSKİ tarafından bugün () yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 70.9 olarak hesaplandı.

ÖMERLİ yüzde 93.49

DARLIK yüzde 87.49

ELMALI yüzde 92.54

TERKOS yüzde 57.86

ALİBEY yüzde 67.75

BÜYÜKÇEKMECE yüzde 57.02

SAZLIDERE yüzde 46.11

ISTRANCALAR yüzde 36.25

KAZANDERE yüzde 61.48

PAPUÇDERE yüzde 60.91

