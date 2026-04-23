İSKİ barajlarının su seviyesi, her gün güncellenen verilerle takip ediliyor. Bilindiği gibi İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük düzeylerine gerilemişti ve uzun bir süredir yüzde 50’nin altında kalıyordu. Ancak İstanbul genelinde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. Peki İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar oldu? Ömerli, Alibey, Büyükçekmece ve diğer barajlarda su seviyesi yüzde kaç seviyesine ulaştı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul barajlarda son durum ne? İSKİ güncel doluluk oranları İstanbul barajlarındaki su seviyesi, son dönemde artan yağışlarla birlikte yükselerek genel doluluk oranını yüzde 70.9'a ulaştı. İstanbul barajlarının doluluk oranı 23 Nisan'da yüzde 70.9 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı yüzde 93.49, Darlık Barajı yüzde 87.49 ve Elmali Barajı yüzde 92.54 doluluk oranına sahip. Terkoş ve Büyükçekmece barajlarının doluluk oranı yüzde 57 civarında seyrediyor. Sazlıdere ve Istrancalar barajları ise yüzde 46.11 ve yüzde 36.25 doluluk oranıyla en düşük seviyelerde bulunuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 23 NİSAN

İSKİ tarafından bugün (23 Nisan) yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 70.9 olarak hesaplandı.

ÖMERLİ yüzde 93.49

DARLIK yüzde 87.49

ELMALI yüzde 92.54

TERKOS yüzde 57.86

ALİBEY yüzde 67.75

BÜYÜKÇEKMECE yüzde 57.02

SAZLIDERE yüzde 46.11

ISTRANCALAR yüzde 36.25

KAZANDERE yüzde 61.48

PAPUÇDERE yüzde 60.91