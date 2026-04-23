İstanbul barajlarda son durum ne? İSKİ güncel doluluk oranları

İSKİ barajlarının su seviyesi, her gün güncellenen verilerle takip ediliyor. Bilindiği gibi İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük düzeylerine gerilemişti ve uzun bir süredir yüzde 50’nin altında kalıyordu. Ancak İstanbul genelinde etkisini artıran yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti. Peki İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar oldu? Ömerli, Alibey, Büyükçekmece ve diğer barajlarda su seviyesi yüzde kaç seviyesine ulaştı?
İSKİ tarafından bugün (23 Nisan) yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 70.9 olarak hesaplandı.
ÖMERLİ yüzde 93.49
DARLIK yüzde 87.49
ELMALI yüzde 92.54
TERKOS yüzde 57.86
ALİBEY yüzde 67.75
BÜYÜKÇEKMECE yüzde 57.02
SAZLIDERE yüzde 46.11
ISTRANCALAR yüzde 36.25
KAZANDERE yüzde 61.48
PAPUÇDERE yüzde 60.91