İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmurlar su seviyesini artırdı mı? İşte İSKİ’nin açıkladığı baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki son durum, milyonlarca megakentliyi yakından ilgilendiriyor. Aşısı sıcak geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharda kuraklıkla mücadele edildi. Barajlardaki su oranları son 10 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Ancak son günlerde yağan kar ve yağmurların ardından İstanbul barajlarındaki su seviyesi ile ilgili sevindirici haberler gelmeye başladı…
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul barajlarını dolduracak yağışlar, kentte kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleşiyor. Ancak son iki ayda barajlardaki su seviyesini gözle görülür seviyede yükseltecek bir yağış gerçekleşmeyince gözler ocak ayına çevrildi. Yeni yılla birlikte şehrin birçok ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edilirken, barajlardaki su seviyeleri de yeniden gündeme geldi…
İstanbul’un içe ve kullanım suyu ihtiyacını Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları karşılarken, Aralık ayında barajlardaki toplam su seviyesi yüzde 16 sınırına dayanmıştı. Ancak son iki haftadır gerçekleşen kar ve yağmur yağışları barajlardaki su seviyelerini yükselmeye başladı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki toplam su seviyesi yüzde 18,81 oldu.