İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmurlar su seviyesini artırdı mı? İşte İSKİ’nin açıkladığı baraj doluluk oranları

8 OCAK 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

İstanbul’un içe ve kullanım suyu ihtiyacını Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajları karşılarken, Aralık ayında barajlardaki toplam su seviyesi yüzde 16 sınırına dayanmıştı. Ancak son iki haftadır gerçekleşen kar ve yağmur yağışları barajlardaki su seviyelerini yükselmeye başladı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibariyle İstanbul barajlarındaki toplam su seviyesi yüzde 18,81 oldu.