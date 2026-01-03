İstanbul barajlarından sevindiren haber! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: 3 Ocak 2026 İstanbul’da barajlardaki su seviyesi ne kadar yükseldi?

İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyesi aralık ayında yüzde 16 sınırına dayanmıştı. Yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan şehirde suların kesilmesi ihtimali konuşulmaya başlanırken, özellikle aralık ve ocak ayında gerçekleşecek yağmurlar kritik bir önem taşıdı. Son günlerdeki yağışlar ise umutları kabartırken, İSKİ tarafından açıklanan 3 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları bir nebze de olsa yüreklere su serpti…