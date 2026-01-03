İstanbul barajlarından sevindiren haber! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: 3 Ocak 2026 İstanbul’da barajlardaki su seviyesi ne kadar yükseldi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul barajlarından sevindiren haber geldi. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan megakentte kar ve yağmur yağışı heyecanla bekleniyordu. Birçok ilçede okulların tatil olmasına neden olan kar yağışı ve geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurlar, barajlardaki su seviyesinin de hareketlenmesine yol açtı. İSKİ tarafından açıklanan 3 Ocak 2026 baraj doluluk oranları da yaşanan gelişmeleri gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar…
İstanbul’un içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyesi aralık ayında yüzde 16 sınırına dayanmıştı. Yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapan şehirde suların kesilmesi ihtimali konuşulmaya başlanırken, özellikle aralık ve ocak ayında gerçekleşecek yağmurlar kritik bir önem taşıdı. Son günlerdeki yağışlar ise umutları kabartırken, İSKİ tarafından açıklanan 3 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları bir nebze de olsa yüreklere su serpti…
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 3 Ocak 2026 Cumartesi günü itibariyle İstanbul’da toplam baraj doluluk oranı yüzde 18,77’ye yükseldi.