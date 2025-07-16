İstanbul Boğazı'nda lüks yıkım! Kaçak yapılar yerle bir ediliyor

İstanbul Boğazı'nda kaçak yapıların yıkımı işlemi devam ediyor. Bebekte yıkılan kaçak yapıların son durumu havadan görüntülendi. Şimdi gözler yıkım kararı verilen diğer işletmelerde...

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı; Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahallelerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca birçok lüks yapıda kaçak eklenti ihbarı üzerine harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan incelemede; denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Kaçak yapıların tespit edilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

YIKIMDA SON DURUM DRONE KAMERASINDA

Söz konusu yapılar Boğaz'da Bebek-Arnavutköy hattında yer alırken, yapıların yıkımında gelinen son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımının, belirlenen takvim çerçevesinde eylül ayı başına kadar süreceği öğrenildi.