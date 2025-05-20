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 | Bengül Arıca

İstanbul-Bosna hattında nefes kesen operasyon! Uluslararası suç örgütü çökertildi

Şişli'de 2022 yılında Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in araç içinde silahlı saldırıya uğrayıp öldürülmesinin altından çete savaşları çıktı. Emniyetin titizlikle yürüttüğü operasyon uluslararası faaliyet gösteren suç örgütünün çökertilmesini sağladı. Operasyonda aralarında polislerin de olduğu 5 kişi yakalandı. İşte detaylar...

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İstanbul-Bosna hattında nefes kesen operasyon! Uluslararası suç örgütü çökertildi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 08:26

Emniyet ekiplerinin hem yurt içi hem yurt dışı çetelerle mücadelesi sürüyor. Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşları 3 yıl önce İstanbul'a da sıçradı. Skaljarskı çete lideri Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN 3 FARKLI KİMLİK ÇIKTI

Çete liderinin infaz edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavackı suç örgütünün saldırıyı Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda saldırıyı planlayan çete üyelerinin kaldığı evlere baskın düzenlendi. Saldırıda yakalanan Andrej Jovic'in üzerinden 3 farklı isimde kimlik çıktı.

İstanbul-Bosna hattında nefes kesen operasyon! Uluslararası suç örgütü çökertildi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jovic, gerçek isminin bu olduğunu iddia etse de Türk polisi, bilgiyi doğrulamak için Bosna Herkes Kimlik Veri Tabanı Merkezi ile iletişime geçti. Kimlikteki fotoğraf ise Bosna Herkes polisine karşılaştırma için gönderildi. Yapılan karşılaştırmada Jovic'in gerçek adının Radoje Živković olduğu ve uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi. Türk polisi, Živković in üzerinden çıkan sahte kimlikleri ve elde ettiği bilgileri Bosna Hersek polisiyle paylaştı. Bosna Hersek polisi Radoje Živković'in 2021 yılında, Bosna pasaportu için başvuru yaptığını belirledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE SAHTE PASAPORT

Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda kimliği hazırlayan eski polis memuru da dahil 5 şüpheli gözaltına aldı. Çetenin aynı zamanda Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik veri tabanlarına ulaşacak bir sistemi doğrudan kendi bilgisayarlarına kurdukları ortaya çıktı. Balkanlar'ın en güçlü organize suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu alıp dünyayı dolaştığı belirlendi.

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