İstanbul depreminde hasar almıştı! İki katlı bina çöktü

İstanbul’un Fatih ilçesinde gece yarısı panik anları yaşandı. Depremde hasar alan tarihi bir bina aniden çöktü, ekipler enkazda birinin olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Fatih’te, geçtiğimiz ay Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından hasar gören iki katlı metruk ahşap binada çökme yaşandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Saat 23.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak’ta, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkisiyle zarar gören binanın yıkıldığı ihbarı üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis, güvenlik önlemi olarak sokağı şeritle kapatırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda özel eğitimli köpeklerle çalışma başlattı. Enkaz altında birinin olup olmadığına dair aramalar sürüyor.