İstanbul elektrik kesintileri 1 Şubat duyurusu! 10 ilçede elektrikler saatlerce gelmeyecek

İstanbul elektrik kesintileri duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Buna göre 1 Şubat Pazar günü kent genelinde 10 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, birçok mahallede sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji akışı sağlanmayacak. İşte 1 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılar…
1 Şubat Pazar günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler günün farklı saatlerinde farklı uzunluklarda olacak. Avrupa yakasındaki elektrik kesintilerine dair detaylar www.bedas.com.tr adresinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintiler www.ayedas.com.tr internet adresinden kontrol edilebilecek. Aynı zamanda 186 numaralı telefon hattı kent genelindeki tüm planlı kesintileri bildirirken, anlık arıza ihbarları da bu telefon hattı üzerinden yapılabilecek…