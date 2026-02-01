İstanbul elektrik kesintileri 1 Şubat duyurusu! 10 ilçede elektrikler saatlerce gelmeyecek

İstanbul elektrik kesintileri duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Buna göre 1 Şubat Pazar günü kent genelinde 10 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, birçok mahallede sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji akışı sağlanmayacak. İşte 1 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılar…