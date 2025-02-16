İstanbul eski eş dehşeti! Uzaklaştırma kararı bittiği gibi bıçakla saldırdı

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz sabah saat 07.00 civarında meydana gelen olayda, Tuğba A., eski eşi Mustafa S. ile yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ DOLUNCA SALDIRDI

Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu, ancak süresi dolduktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından Mustafa S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.