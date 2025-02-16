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 | Baran Aksoy

İstanbul eski eş dehşeti! Uzaklaştırma kararı bittiği gibi bıçakla saldırdı

İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde eski eş dehşeti yaşandı. Uzaklaştırma kararı son bulan adam, sokak ortasında eski eşini bıçakladı. Kadın ağır yaralanırken saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

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İstanbul eski eş dehşeti! Uzaklaştırma kararı bittiği gibi bıçakla saldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 09:41

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz sabah saat 07.00 civarında meydana gelen olayda, Tuğba A., eski eşi Mustafa S. ile yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Olay anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ DOLUNCA SALDIRDI

Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu, ancak süresi dolduktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından Mustafa S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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