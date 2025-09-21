Menü Kapat
İstanbul Havalimanında taksiciler birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul Havalimanı’na kayıtlı taksiciler ile şehir içinden gelen taksiciler arasında yolcu alma meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı...

İstanbul Havalimanında taksiciler birbirine girdi: Yaralılar var!
’nda taksiciler arasında çıktı. Olay, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir içinden yolcu getiren bir taksici havalimanından da yolcu almak istedi. Yolcu bulamayan taksici, ikinci kez havalimanı içerisinde tur atarak müşteri aramaya başladı.

Bu sırada havalimanında yolcu bekleyen taksiciler, dışarıdan gelen meslektaşlarını uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, iddiaya göre kızını havalimanının metro istasyonuna bırakmaya gelen bir taksici de durakta bulunan diğer taksicilerin saldırısına uğradı. Olayın ardından şehir içinden yaklaşık 100’den fazla taksici havalimanına gelerek yaşananları protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavgayla ilgili konuşan taksici Adem Han, "Bir arkadaşımız havalimanı girişinden, nizamiyeden giriyor, metro bölümünden çıkmak üzere. Orada havalimanı kooperatifinden 5 tane araç tarafından saldırıya uğruyor. Nedeni şu, siz buradan yolcu alıyorsunuz, alamazsınız. Arkadaş da kendini savunma amaçlı diyor, ‘sizin yaptığınız hareket yanlış’ ve videoya alıyor. Sen niye videoya alıyorsun, plakamızı çekiyorsun diye çocuğa saldırıyorlar, camını kırmaya çalışıyorlar. Hemen arkasından bizim bir arkadaşımız 15-16 yaşındaki bir kızını metroya bırakmak üzere giriyor. Ona da saldırıyorlar, o arkadaş da hemen kaçıyor oradan ve biz oradaki taksicilerden birisiyle görüştük. Oradaki arkadaş diyor ki, dışarıdan gelen taksilere burada yolcu aldırtmayıp onlara saldıracaksınız. Bu kooperatifinin yönetimi tarafından söylenmiş. Bizim arkadaşımız kooperatifin önüne kendi mağduriyetini anlatmak üzere gitti. Aracı aldılar içeriye rehin olarak. 4-5 tane arkadaşımız darbedildi. Şu an 3-4 tanesi karakolda, 2 kişi de hastanede" ifadelerini kullandı.

