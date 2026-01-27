Menü Kapat
Yaşam
İstanbul İSKİ su kesintileri listesi 27 Ocak 2026! Küçükçekmece, Ataşehir, Eyüpsultan, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul su kesintileri listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Küçükçekmece, Ataşehir, Eyüpsultan ve Büyükçekmece ilçelerinde bugün su kesintisi meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan Küçükçekmece, Ataşehir, Eyüpsultan, Büyükçekmece su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği belli oldu. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 4 farklı ilçede yaşanan su kesintisi de içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklanıyor. İşte İstanbul İSKİ su kesintileri 27 Ocak listesi...

İstanbul , , , su kesintileri ne zaman, saat kaçta biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. tarafından açıklanan bilgilere göre içme suyu hatlarında oluşan arıza sebebiyle 4 ilçede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden 27 Ocak İstanbul İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu.

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİLERİ LİSTESİ 27 OCAK

İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre Büyükçekmece ilçesinin Atatürk Mahallesinde bugün saat 12.45'te su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları ise devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi tahmin ediliyor.

İstanbul İSKİ su kesintileri listesi 27 Ocak 2026! Küçükçekmece, Ataşehir, Eyüpsultan, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ataşehir ilçesinin ise Barbaros ve Yeni Sahra mahallelerinde içme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Öğlen saat 11.13 sıralarında başlayan su kesintilerinin 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Eyüpsultan ilçesinin ise Karadolap Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Arızanın saat 16.00'da giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

İstanbul İSKİ su kesintileri listesi 27 Ocak 2026! Küçükçekmece, Ataşehir, Eyüpsultan, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 OCAK?

Küçükçekmece ilçesinin ise Kartaltepe ve Tevfikbey mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında yaşanan arızanın saat 17.00'de sona ermesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili İSKİ tarafından yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 MM çaplı şebeke hattı arızası" ifadeleri yer aldı.

