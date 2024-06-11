İstanbul plajları alarm veriyor! Sıcak hava dalgası denizleri bile etkiledi

11 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:35

Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.





TEMİZ SU OLARAK YETERSİZ

İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.

NTV'nin haberine göre; Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.

DENİZE GİRMEK İSTEYEN ADALAR'A

Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor. İstanbul'da mavi renkte ve denize girmeye uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da mümkün...