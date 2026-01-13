İstanbul planlı elektrik kesintisi açıklaması! 13 Ocak’ta 12 ilçede çalışma nedeniyle elektrikler kesilecek

İstanbul planlı elektrik kesintisi açıklaması yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ocak’ta kentin farklı bölgelerinde 12 ilçede gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle elektrikler kesilecek. Sabah erken saatlerde başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam mesai bitimine kadar devam edecek. İşte 13 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…