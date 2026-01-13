İstanbul planlı elektrik kesintisi açıklaması! 13 Ocak’ta 12 ilçede çalışma nedeniyle elektrikler kesilecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul planlı elektrik kesintisi açıklaması yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ocak’ta kentin farklı bölgelerinde 12 ilçede gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle elektrikler kesilecek. Sabah erken saatlerde başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam mesai bitimine kadar devam edecek. İşte 13 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Salı günü Beşiktaş, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy, Zeytinburnu, Şişli, Silivri, Esenyurt, Esenler, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmalar çoğunlukla 09.00-17.00 saatleri ile 10.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.
İstanbul Avrupa yakasında uygulanan planlı elektrik kesintileri BEDAŞ’ın resmi internet sitesi www.bedas.com.tr adresinden sorgulanabilirken, İstanbul Anadolu yakasındaki kesintiler hakkındaki bilgiler ise AYEDAŞ’ın www.ayedas.com.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Kent genelindeki tüm planlı kesintiler ve arıza ihbarları ise 186 numaralı telefon hattı aracılığı ile yapılabilecek.