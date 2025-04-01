İstanbul sahillerinde adım atacak yer kalmadı! Görüntüler şaşkına çevirdi

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un tadını çıkardı. Eminönü başta olmak üzere birçok bölgede yoğunluk kaydedildi. Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere dayandı. Yüzbinlerce kişinin akın ettiği Büyükçekmece sahilleri, Ramazan Bayramı süresince İstanbulluların ve tatilcilerin tercihi oldu.

Vatandaşlar aileleri ile birlikte kordon boyunda gezinti yaparak, kumsallarda da keyifli saatler geçirdi. Çocukların tercihi ise her zamanki gibi parklar ve otun olanları oldu.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Yatay mimarisi, kişi başına düşen 123 metrekare yeşil alanı, 30 kilometreyi bulan sahilleri, temiz denizi, kumsalları ve gölü ile Büyükçekmece, tatil dönemlerinde en çok tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Ramazan Bayramı öncesinde tüm tedbirleri alan Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşların güven ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için gereken tüm çalışmaları yaptı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda da Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram süresince 7/24 sisteminde hizmet verdi.