İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 10 Şubat! Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre arıza kaynaklı Kağıthane, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan su kesintilerinin detayları açıklandı. Peki Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 10 Şubat! Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
listesi tarafından paylaşıldı. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre , ve ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan İstanbul Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği duyuruldu.

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 10 Şubat! Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 ŞUBAT İSKİ

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Saat 12.06 sıralarında başlayan su kesintisinin içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından dolayı kaynaklandığı açıklandı. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarına devam ettiği ve kesintinin saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

Esenler ilçesinin Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen su kesintisi ise saat 15.59 sıralarında başladı. Arıza kaynaklı su kesintisi saat 18.00'de sona erecek.

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 10 Şubat! Kağıthane, Esenler, Bağcılar su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 10 ŞUBAT?

İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Emniyetevler ve Çeliktepe mahallelerinde saat 16.11 sıralarında su kesintisi meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası" ifadeleri yer aldı. Yaşanan su kesintisinin saat 20.00'de sona ereceği duyuruldu.

#istanbul
#kağıthane
#su kesintisi
#esenler
#bağcılar
#iski
#Yaşam
