İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 15-16 Ocak! Pendik su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek son dakika?

İstanbul su kesintisi 15-16 Ocak listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre İStanbul'un Pendik, Esenler ve Üsküdar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bazı mahalleleri etkileyen arıza nedeniyle bölgeye su verilemiyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul Pendik, Esenler, Üsküdar su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 15-16 OCAK

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı olan Nene Hatun Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasının meydana geldiği belirtildi. Yaşanan su kesintisinin saat 18.00'de bitmesi tahmin ediliyor.

Üsküdar ilçesinin ise Bahçelievler Mahallesi'ni etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Kesinti bugün saat 15.41 sıralarında içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle başladı. Ekiplerin arızayı gidermek için bölgede çalışmaları devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintisinin tahmini olarak saat 18.30'da bitmesi öngörülüyor.

PENDİK SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 15-16 OCAK

İstanbul'un Pendik ilçesinde ise 600 mm çaplı ana isale hattı arızası meydana geldi. Sabah saat 10.57 sıralarında başlayan arıza nedeniyle Bahçelievler, Batı, Doğu, Kaynarca, Sapanbağları, yenimahalle ve Yeşilbağlar mahallelerine su verilemiyor. Yaşanan su kesintisi ile ilgili İSKİ tarafından yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 600 mm çaplı ana isale hattı arızası" ifadesi yer aldı.

Su kesintisinin tahmini olarak Bahçelievler, Kaynarca, Sapanbağları, Yenimahalle ve Yeşilbağlar mahallelerinde bugün saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor. Batı ve Doğu mahallelerinde ise su kesintisi 15 Ocak Perşembe gününü 16 Ocak Cuma gününe bağlayan gece saat 02.00'ye kadar devam edecek.