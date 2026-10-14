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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:05

İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sultangazi su kesintisi saat kaçta bitecek?

İstanbul'da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ verilerine göre Kağıthane başta olmak üzere birçok ilçede arıza ve enerji kesintisi nedeniyle su verilemiyor. Maltepe'de ise planlı altyapı çalışması kapsamında bazı mahallelerde kesinti uygulanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane ve Maltepe su kesintisi saat kaçta bitecek?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sultangazi su kesintisi saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 19:05

Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından yayımlanan kesinti duyuruları, kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Ekim Çarşamba günü , Şişli, Sultangazi, Eyüpsultan ve diğer bazı ilçelerde su kesintileri bildirildi. 'de ise Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu bağlantı çalışması nedeniyle planlı kesinti duyurusu yapıldı. İşte İstanbul yaşanan ilçeler, etkilenen mahalleler ve tahmini su geliş saatleri…

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

14 Ekim 2026 tarihli kesinti kayıtlarında bazı ilçeler için suyun saat 20.00'de, Bağcılar için 19.00'da, Pendik için ise 23.59'da verilmesinin öngörüldüğü bilgisi yer alıyor. Ancak bu saatler tahmini olup arızanın giderilmesine ve şebekenin yeniden devreye alınmasına göre değişebilir.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sultangazi su kesintisi saat kaçta bitecek?

Kağıthane'de ayrıca Gültepe, Harmantepe ve Çağlayan mahallelerini etkileyen 200 milimetre çaplı şebeke hattı arızasına ilişkin ayrı bir kayıt da bulunuyor. Bu kayıtta kesintinin tamamlandığı belirtilse de güncel durum için İSKİ'nin resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

14 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Aşağıdaki tabloda paylaşılan kesinti kayıtlarına göre ilçeler, etkilenen mahalleler ve tahmini bitiş saatleri yer alıyor.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sultangazi su kesintisi saat kaçta bitecek?
İlçeEtkilenen mahallelerTahmini bitiş saati
Şişli19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzet Paşa20.00
Sultangazi50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım20.00
KağıthaneGültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Çağlayan20.00
GaziosmanpaşaBarbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yeni Mahalle20.00
EyüpsultanAkşemsettin, Alibeyköy, Göktürk Merkez, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Yeşilpınar, Çırçır20.00
BeşiktaşMuradiye, Vişnezade20.00
BeyoğluAsmalı Mescit, Bostan, Bülbül, Cihangir, Evliya Çelebi, Fetihtepe, Firuzağa, Gümüşsuyu, Hacıahmet, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kılıçali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Pürtelaş Hasan Efendi, Piripaşa, Piyalepaşa, Sururi Mehmet Efendi, Tomtom, Yahya Kahya, Yenişehir, Çukur, Ömer Avni, Örnektepe, İstiklal, Şahkulu, Şehit Muhtar20.00
BayrampaşaCevatpaşa, Kocatepe, Yıldırım20.00
BağcılarYenigün19.00
GüngörenGüneştepe, Mareşal Çakmak17.00
PendikBahçelievler, Batı, Doğu23.59

Not: Saatler, paylaşılan kesinti kayıtlarındaki tahmini bitiş zamanlarıdır. Kesintiler planlanandan önce sona erebilir veya uzayabilir. Güncel durum için İSKİ'nin resmî kanalları kontrol edilmelidir.

14 EKİM KAĞITHANE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane'de 14 Ekim Çarşamba günü Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal ve Çağlayan mahallelerinde su kesintisi bildirildi.

İlk kayıtta kesintinin saat 17.06 civarında başladığı ve saat 20.00'de sona ermesinin öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca Gültepe, Harmantepe ve Çağlayan mahalleleri için 200 milimetre çaplı şebeke hattı arızasına ilişkin tamamlanmış bir kesinti kaydı da yer aldı. Mahallelerde suyun mevcut durumu, güncel İSKİ duyurularından teyit edilmeli.

MALTEPE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Maltepe'de Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahallelerini etkileyen planlı su kesintisinin, Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu bağlantı çalışmaları nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Paylaşılan duyuruya göre kesintinin 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlaması ve 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00'de sona ermesi planlandı. Bu saat, planlı çalışmaya ilişkin tahmini bitiş zamanıdır. Kesintinin uzayıp uzamadığına ilişkin güncel bilgi ayrıca kontrol edilmelidir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul'da su kesintisi olup olmadığını öğrenmek için İSKİ'nin resmî internet sitesindeki arıza ve kesinti duyuruları kontrol edilebilir. İlçe ve mahalle bilgisi üzerinden kesintinin nedeni, başlangıç saati ve tahmini bitiş zamanı incelenebilir.

ETİKETLER
#İstanbul
#maltepe
#İSKİ
#kağıthane
#su kesintisi
#Yaşam
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