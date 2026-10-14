İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sultangazi su kesintisi saat kaçta bitecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan kesinti duyuruları, kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Ekim Çarşamba günü Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Eyüpsultan ve diğer bazı ilçelerde su kesintileri bildirildi. Maltepe'de ise Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu bağlantı çalışması nedeniyle planlı kesinti duyurusu yapıldı. İşte İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler, etkilenen mahalleler ve tahmini su geliş saatleri…

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

14 Ekim 2026 tarihli kesinti kayıtlarında bazı ilçeler için suyun saat 20.00'de, Bağcılar için 19.00'da, Pendik için ise 23.59'da verilmesinin öngörüldüğü bilgisi yer alıyor. Ancak bu saatler tahmini olup arızanın giderilmesine ve şebekenin yeniden devreye alınmasına göre değişebilir.

Kağıthane'de ayrıca Gültepe, Harmantepe ve Çağlayan mahallelerini etkileyen 200 milimetre çaplı şebeke hattı arızasına ilişkin ayrı bir kayıt da bulunuyor. Bu kayıtta kesintinin tamamlandığı belirtilse de güncel durum için İSKİ'nin resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

14 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Aşağıdaki tabloda paylaşılan kesinti kayıtlarına göre ilçeler, etkilenen mahalleler ve tahmini bitiş saatleri yer alıyor.

İlçe Etkilenen mahalleler Tahmini bitiş saati Şişli 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzet Paşa 20.00 Sultangazi 50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım 20.00 Kağıthane Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Çağlayan 20.00 Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yeni Mahalle 20.00 Eyüpsultan Akşemsettin, Alibeyköy, Göktürk Merkez, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Yeşilpınar, Çırçır 20.00 Beşiktaş Muradiye, Vişnezade 20.00 Beyoğlu Asmalı Mescit, Bostan, Bülbül, Cihangir, Evliya Çelebi, Fetihtepe, Firuzağa, Gümüşsuyu, Hacıahmet, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kılıçali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Pürtelaş Hasan Efendi, Piripaşa, Piyalepaşa, Sururi Mehmet Efendi, Tomtom, Yahya Kahya, Yenişehir, Çukur, Ömer Avni, Örnektepe, İstiklal, Şahkulu, Şehit Muhtar 20.00 Bayrampaşa Cevatpaşa, Kocatepe, Yıldırım 20.00 Bağcılar Yenigün 19.00 Güngören Güneştepe, Mareşal Çakmak 17.00 Pendik Bahçelievler, Batı, Doğu 23.59

Not: Saatler, paylaşılan kesinti kayıtlarındaki tahmini bitiş zamanlarıdır. Kesintiler planlanandan önce sona erebilir veya uzayabilir. Güncel durum için İSKİ'nin resmî kanalları kontrol edilmelidir.

14 EKİM KAĞITHANE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane'de 14 Ekim Çarşamba günü Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal ve Çağlayan mahallelerinde su kesintisi bildirildi.

İlk kayıtta kesintinin saat 17.06 civarında başladığı ve saat 20.00'de sona ermesinin öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca Gültepe, Harmantepe ve Çağlayan mahalleleri için 200 milimetre çaplı şebeke hattı arızasına ilişkin tamamlanmış bir kesinti kaydı da yer aldı. Mahallelerde suyun mevcut durumu, güncel İSKİ duyurularından teyit edilmeli.

MALTEPE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Maltepe'de Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahallelerini etkileyen planlı su kesintisinin, Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu bağlantı çalışmaları nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Paylaşılan duyuruya göre kesintinin 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlaması ve 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00'de sona ermesi planlandı. Bu saat, planlı çalışmaya ilişkin tahmini bitiş zamanıdır. Kesintinin uzayıp uzamadığına ilişkin güncel bilgi ayrıca kontrol edilmelidir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul'da su kesintisi olup olmadığını öğrenmek için İSKİ'nin resmî internet sitesindeki arıza ve kesinti duyuruları kontrol edilebilir. İlçe ve mahalle bilgisi üzerinden kesintinin nedeni, başlangıç saati ve tahmini bitiş zamanı incelenebilir.