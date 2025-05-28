İstanbul Üniversitesi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan inşaat firmasına ait malzeme deposunda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın nedeniyle depoda büyük hasar oluştu. Yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansırken yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.