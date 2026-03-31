İstanbul Valiliği’nden basın açıklaması: Metrekareye 97,8 kg yağış düştü

İstanbul, yaklaşık 3 gündür yoğun yağışın etkisi altında kalırken, kent genelinde kara, hava ve deniz trafiği sekteye uğradı. Birçok bölgeyi su bastı, bunlarla birlikte toprak kayması ve ağaç devrilmesi gibi olaylar da meydana geldi. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile 29-31 Mart tarihleri arasında yaşanan olumsuzlukları kamuoyu ile paylaştı.
Valilik tarafından paylaşılan basın açıklamasında sağanak yağışın, İstanbul genelinde 29 Mart 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden, 31 Mart 2026 Salı günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu belirtildi. Yağışların ise özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir.” denildi.
Açıklamada ayrıca “Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, ilçe Belediyeleri toplam 6903 personel, 2505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalışmıştır.
İstanbul genelinde yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar ise şu 'cilde sıralanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
İfadeleri kullanıldı.