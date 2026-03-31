Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul Valiliği’nden basın açıklaması: Metrekareye 97,8 kg yağış düştü

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü cumartesi günü başlayıp Salı gününe kadar devam eden yağışların etkisine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kent genelinde meydana gelen olumsuzluklara dair veriler paylaşıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 13:40

İstanbul, yaklaşık 3 gündür yoğun yağışın etkisi altında kalırken, kent genelinde kara, hava ve deniz trafiği sekteye uğradı. Birçok bölgeyi su bastı, bunlarla birlikte toprak kayması ve ağaç devrilmesi gibi olaylar da meydana geldi. yaptığı yazılı açıklama ile 29-31 Mart tarihleri arasında yaşanan olumsuzlukları kamuoyu ile paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul, yaklaşık 3 gündür süren yoğun yağışın etkisiyle kara, hava ve deniz trafiğinde aksamalara, birçok bölgede su baskınlarına, toprak kaymalarına ve ağaç devrilmelerine neden oldu.
Yağışlar 29 Mart 2026 Cumartesi öğleden 31 Mart 2026 Salı sabaha kadar etkili oldu.
Yağışlar özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştı.
İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kg yağış düştü.
Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda 6903 personel, 2505 araç ve 824 ekipmanla müdahale edildi.
112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbar geldi.
Yağış nedeniyle 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi yaşandı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Valilik tarafından paylaşılan basın açıklamasında sağanak yağışın, İstanbul genelinde 29 Mart 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden, 31 Mart 2026 Salı günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu belirtildi. Yağışların ise özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca “ Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, ilçe Belediyeleri toplam 6903 personel, 2505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalışmıştır.

İstanbul genelinde yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar ise şu 'cilde sıralanmıştır.

  • 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir.
  • Havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır.
  • İDO, BUDO Şehir Hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır.
  • 375 su baskını,
  • 18 toprak kayması,
  • 2 mahsur kalma,
  • 26 ağaç devrilmesi,
  • 16 duvar çökmesi,
  • 28 tehlike arz eden parça.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İfadeleri kullanıldı.

