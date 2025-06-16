İstanbul yolunu kullananlar dikkat! Bugünden itibaren 5 gün kapalı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametine giden sürücüleri ilgilendiren önemli bir yol bakım çalışması başladı. 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla, Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında kalan 1500 metrelik yol kesimi, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KAPANAN GÜZERGAH: KM 12+800 İLE KM 14+300 ARASI

Karayolları yetkililerince yapılan açıklamaya göre, ulaşıma kapalı kalacak kesim, O-4/27 otoyol hattında Km 12+800 ile Km 14+300 arasındaki bölümü kapsıyor. Bu bölümde, yolun fiziki yapısını iyileştirmeye yönelik üstyapı onarımı gerçekleştiriliyor. Söz konusu çalışmalar süresince İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmeyecek.

TRAFİK AKIŞI KARŞI YÖNDEN SAĞLANACAK

Yolun kapalı olduğu süre boyunca trafik akışı, Ankara yönünden kontrollü şekilde sağlanacak. Bu kapsamda, Ankara yönünde mevcut üç şeritli düzenlemeden ikisi İstanbul yönüne, biri ise Ankara yönüne ayrıldı. Bu geçici trafik planlamasıyla, özellikle yaz aylarında artan yoğunluk göz önünde bulundurularak trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi hedefleniyor.

20 HAZİRAN’DA YENİDEN AÇILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, söz konusu bakım ve onarım çalışmalarının 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.