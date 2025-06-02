İstanbul'a bayram erken geldi! Yollar bomboş kaldı

4 günlük Kurban Bayramı tatilini hafta başından başlatan vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Daha bayram başlamadan megakent İstanbul bomboş kaldı. Haftanın ilk gününde trafik yüzde 51'lere düştü, toplu ulaşım araçlarında ise yoğunluk yaşanmadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 51

İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.