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 | Özge Sönmez

İstanbul'a bayram erken geldi! Yollar bomboş kaldı

İstanbul'a bayram erken geldi. Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler tatile ve memleketlerine gidince yollar bomboş kaldı. Yüzde 80'lere dayanan trafik yoğunluğu yüzde 51'e geriledi.

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İstanbul'a bayram erken geldi! Yollar bomboş kaldı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:30

4 günlük Kurban Bayramı tatilini hafta başından başlatan vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Daha bayram başlamadan megakent İstanbul bomboş kaldı. Haftanın ilk gününde trafik yüzde 51'lere düştü, toplu ulaşım araçlarında ise yoğunluk yaşanmadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 51

İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 51 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İstanbul'a bayram erken geldi! Yollar bomboş kaldı

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