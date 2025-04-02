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 | Banu İriç

İstanbul’a dönüş başladı: Trafik yoğun, sis etkili

Bayram tatilinin sona ermesine sayılı günler kala İstanbul’a dönüşler başladı. Anadolu Otoyolu’nun bazı kesimlerinde dönüş trafiği etkisini gösterirken, yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 01:49
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 01:49

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Bu kapsamda, Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde İstanbul istikametine doğru kısmi yoğunluk gözleniyor.

Kocaeli geçişinde İstanbul yönünde trafik akıcı şekilde ilerlerken, Bekirdere Rampası mevkisinde zaman zaman yavaşlama ve araç yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUN TRAFİK GÖZLENİYOR

Bolu güzergahında, D-100 kara yolunun Karabük Gerede kesimi ile Anadolu Otoyolu’nun Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde akıcı yoğunluk dikkat çekiyor.

Düzce kesiminde ise Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında yoğunluk artarken, Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasındaki bazı bölümlerde trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Buna karşın, D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akışı sorunsuz devam ediyor.

Güzergâhlarda görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Megakentte hava sıcaklığının düşmesi, yüksek kesimlerde sise yol açtı. Anadolu Yakası'nda Boğaz köprüleri ve çevresinde yoğun sis gözlendi.

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