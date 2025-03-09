İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ duyurdu: İşte elektriğin kesileceği ve geleceği saatler

İstanbul'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Mart Pazar günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Kesinti saatleri ne zaman başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı ve detaylar.

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Mart Pazar günü İstanbul Avrupa Yakası'nda geniş çaplı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Elektriklerin ne zaman geleceği, hangi ilçelerde kesinti olacağı ve elektrik kesintisi saatleri merak konusu oldu. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı ve detaylar.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi kapsamında 22 ilçede planlı bakım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinin hangi ilçeleri etkileyeceği ve ne kadar süreceği belli oldu. Kesintilerin belirlenen saatlerde başlaması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye enerji verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, İstanbul elektrik kesintisi saatleri ve mahallelere göre dağılımın detaylı listede yer aldığını belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem alması gerekiyor.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

10 Mart elektrik kesintisi programı kapsamında aşağıdaki ilçelerde belirlenen saatler arasında elektrik verilemeyecek: