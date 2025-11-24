İstanbul'da 3 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı

Saat 13.00 sıralarında Arnavutköy çevre yolunun, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Sultangazi-Arnavutköy Yolu Memba Işıkları mevkiinde 34 GZ 3211 ticari araç ile aynı yönde seyreden 34 EGN 950 plakalı otomobil ve 34 MVG 557 plakalı otomobil birbiriyle çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZADA 1 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 34 MVG 557 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞERİTLİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle üç şeritli yol trafiğe kapandı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.