Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul'da 3 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı

İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası ardından üç şeritli yol trafiğe kapandı. 3 aracın karıştığı kazada 1 ara sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 14:59

Saat 13.00 sıralarında çevre yolunun, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Sultangazi-Arnavutköy Yolu Memba Işıkları mevkiinde 34 GZ 3211 ticari araç ile aynı yönde seyreden 34 EGN 950 plakalı otomobil ve 34 MVG 557 plakalı otomobil birbiriyle çarpıştı.

İstanbul'da 3 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı

ZİNCİRLEME KAZADA 1 SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen zincirleme sonucunda henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 34 MVG 557 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 3 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı

3 ŞERİTLİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle üç şeritli yol trafiğe kapandı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da 3 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arnavutköy’de taş ve sopalı kavga!
Arnavutköy'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı! Olay yerinden görüntüler ortaya çıktı
ETİKETLER
#istanbul
#kaza
#trafik
#arnavutköy
#Zincirleme Kazası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.