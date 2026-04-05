MGM tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporunda, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren azalacağı belirtildi. Günlerdir devam eden yağışlı hava ara veriyor, Marmara'da sıcaklık atıyor ama bu artış hafta ortasında yönünü yine aşağı doğur çevirecek.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da 3 gün bahar dördüncü gün kış! Megakent için 'çarşamba' uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık rapora göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren azalacağı ve yağışlı havanın geri döneceği belirtildi. Ülke genelinde hava çok bulutlu olacak ve birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren azalacak ve İstanbul'da çarşamba günü yeniden yağış bekleniyor. Yarın yağışlar çok az kentte etkili olacak ve sıcaklıklar yurt genelinde artacak.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde hava çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir’in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TEKRAR DÜŞECEK

MGM tarafından paylaşılan haftalık hava durumu raporundaysa, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalacağı belirtildi. İstanbul'da çarşamba günü yeniden yaış bekleniyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜ HAVALAR NASIL OLACAK?

Yarın yağışların çok az kentte etkili olması bekleniyor. Sıcaklık yurt genelinde artıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir boyunca hava parçalı bulutlu. İstanbul 18, Ankara 16, İzmir ve Antalya 20, Bursa 19 derece. Antalya'da hala sağanak geçişleri var. Poyraz İstanbul'da hafif, İzmir'de sert esecek.

BÖLGE BÖLGE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Marmara'da güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 18-20 derecelere doğru yükseliyor.

İç Anadolu'da Niğde kesiminde yağmur var. Eskişehir tarafı parçalı bulutlu, 17 derece. Sivas 13, Kayseri 15 derece.

Ege'de Manisa'da hava açarken Muğla, Denizli kesiminde yerel yağış sürecek. Manisa 20, Muğla 17, Afyonkarahisar 15, Bodrum 20 derece.

Akdeniz'de yağışlar yeni haftada da sürecek. Adana 20, Hatay 18 derece.

Karadeniz'de Düzce, Samsun boyunca bulutlar arasından güneş görülecek. Bolu 16, Samsun ve Trabzon 14 derece.

Güneydoğu sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu, 10 derece. Malatya 16, Diyarbakır 18 derece.