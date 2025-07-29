İstanbul'da 8 metro hattında gece mesaisi: Çarşamba günü son sefer saati değişti

İstanbul
İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba gecesi için metro seferleri saatleri uzatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre sekiz metro hattında son seferler 02.00'ye çekildi. İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklerin gerekçe gösterildiği açıklamada geç saate kadar hzmet verileceği açıklandı.
İşte değişiklik yapılan 8 hat:
M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı - Kirazlı
M2 Yenikapı - Hacıosman
M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar - Samandıra
M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M7 Yıldız - Mahmutbey
M8 Bostancı - Parseller
https://x.com/metroistanbul/status/1950184178068123714