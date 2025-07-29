İstanbul'da 8 metro hattında gece mesaisi: Çarşamba günü son sefer saati değişti

İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba gecesi için metro seferleri saatleri uzatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre sekiz metro hattında son seferler 02.00'ye çekildi. İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklerin gerekçe gösterildiği açıklamada geç saate kadar hzmet verileceği açıklandı.

METRONUN SON SEFER SAATİ DEĞİŞTİ



İşte değişiklik yapılan 8 hat:

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı - Kirazlı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar - Samandıra

M6 Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız - Mahmutbey

M8 Bostancı - Parseller

https://x.com/metroistanbul/status/1950184178068123714