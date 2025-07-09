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 | Özge Sönmez

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İşte korkutan tablo

İstanbul ve birçok ilde sıcaklıklar alarm verdi. Kavurucu sıcaklarda İstanbul'a su sağlayan barajlarda ise dikkat çeken bir azalma görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.56 olarak güncellendi. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 15:31

başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar şiddetini arttırdı. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar yükselirken, baraj doluluk oranlarındaki değişim de dikkat çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kente su sağlayan barajların seviyesinin düştüğünü açıkladı. 9 Temmuz itibariyle yüzde 62.56 olarak güncellenen "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusunu akıllara getirdi.

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İşte korkutan tablo

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 77.79 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 26.95 Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Öte yandan İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 45.57 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde;
Ömerli yüzde 67.45
Darlık yüzde 70.28
Elmalı yüzde 77.79
Terkos yüzde 65.23
Alibey yüzde 45.57
Büyükçekmece yüzde 58.29
Sazlıdere yüzde 49.35
Istrancalar yüzde 26.95
Kazandere yüzde 57.4
Son olarak Pabuçdere Barajı ise yüzde 58.62 olarak kayıtlara geçti.

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ETİKETLER
#istanbul
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