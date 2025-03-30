İstanbul'da bayram trafiği! Araçlar milim milim ilerliyor

Ramazan Bayramı’nın birinci gününe sakin başlayan İstanbul trafiği yine eski haline döndü. Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte her iki köprüde de araçlar durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasını fırsat bilen binlerce vatandaş İstanbul'u terk etti. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6'lara kadar düşerken, ilerleyen saatlerde yine yoğunluk başladı. Oluşan yoğun trafikte araçlar milim milim ilerledi.

YÜZDE 79'LARA DAYANDI

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu saat 14.35’te yüzde 79’in üzerine çıktı. İstanbul’da hem D-100’de hem de TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.



D-100’deki yoğunluk Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında, sonrasında ise Zeytinburnu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar aralıklarla sürüyor. Yoğunluk Anadolu Yakası’na geçildiğinde yerini akıcı trafiğe bırakıyor.