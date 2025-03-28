İstanbul'da bayram trafik yoğunluğu: Megakent kitlendi!

İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini değerlendirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi…
İstanbul'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 83 olarak ölçülürken, araç trafiği havadan görüntülendi.
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Mega kentte mesai saatinin de bitmesiyle birlikte vatandaşlar yollara düştü. Mahmutbey Edirne istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıkmasıyla kentte trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.