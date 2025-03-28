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 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul'da bayram trafik yoğunluğu: Megakent kitlendi!

İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini değerlendirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:51

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 83 olarak ölçülürken, araç trafiği havadan görüntülendi.

MESAİ SAATİNİN BİTİMİYLE BAŞLADI

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Mega kentte mesai saatinin de bitmesiyle birlikte vatandaşlar yollara düştü. Mahmutbey Edirne istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

KİLİT KAVŞAK'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıkmasıyla kentte trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜR?
Trafik yoğunluğu, karmaşık bir olgu olduğundan ölçümü de çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanılarak yapılır. İşte trafik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bazı yaygın yöntemler: 1. Sensörler 2. Veri Kaynakları 3. Analiz ve Modelleme
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