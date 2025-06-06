İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Sabah saatlerinde yüzde 20 olan yoğunluk, öğleden sonra sadece yüzde 40'a çıktı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Günün ilk saatlerinden itibaren başlayan yoğun trafik yerini boş sokaklara bıraktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'Yİ GÖRMEDİ

İBB'nin trafik haritasına göre; trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20 olarak ölçülürken, öğleden sonra yalnızca yüzde 40'lara kadar çıktı.

EN YOĞUN YERLERDE BİLE TRAFİK YOK

Kentin en yoğun noktalarından Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'nda az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.