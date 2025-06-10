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 | Bengül Arıca

İstanbul'da bu 4 ilçede yaşayanlar dikkat! İSKİ duyurdu: 14 saatlik su kesintisi

İSKİ'den İstanbullulara önemli bir uyarı geldi. Bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıklandı. İşte detaylar...

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İstanbul'da bu 4 ilçede yaşayanlar dikkat! İSKİ duyurdu: 14 saatlik su kesintisi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 15:06

İstanbul'un Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde yaşayanlar için İSKİ'den önemli bir uyarı geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul'da bu 4 ilçede yaşayanlar dikkat! İSKİ duyurdu: 14 saatlik su kesintisi

4 İLÇEDE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

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