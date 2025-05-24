İstanbul'da bu yolu kullanan sürücüler dikkat! Çalışmalar başladı, geçiş kapatıldı

İstanbul'un önemli bağlantı noktalarından biri olan Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda çalışmalar başladı. Sürücüler, çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), O-3 Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda başlatılan çalışmalar nedeniyle gişelerden otoyola giriş ve çıkışların geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

TRAFİK AKIŞINA KAPATILDI

İBB tarafından yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “kanopiler ile binaların yıkılması ve serbest geçiş sisteminin altyapı imalatları” çalışmaları kapsamında, gişe adaları ve üst yapılarının kaldırılacağı belirtildi. Bu kapsamda, 23 Mayıs Cuma saat 23.00 itibarıyla Avcılar gişelerinde trafik akışı durduruldu.

Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüleceği ifade edilirken, sürücüler için alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, güvenlik önlemlerinin alınacağı ve onaylı trafik projesine uygun olarak yol işaretlemelerinin yapılacağı kaydedildi. Sürücülere, yol üzerindeki işaret ve uyarılara dikkatle uymaları çağrısı yapıldı.