İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?

İstanbul Valiliği trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla bazı önlemler aldı. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırması beklenirken AKOM’dan yapılan uyarıda il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklendiği ve akşam saatlerine kadar yağışın süreceği ifade edildi. Özellikle trafik yoğunluğunun artması sonrası minibüs, otobüs ve diğer toplu taşıma seferlerine aksamalar yaşandı. Otomobilleriyle trafiğe çıkmak istemeyen sürücüler, toplu taşıma araçlarına yöneldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle gecikmeler olabileceği aktarıldı. Peki 19 Ocak İstanbul’da otobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu, iptal mi? İşte, toplu taşıma araçlarına ilişkin yapılan son açıklamalar…

İSTANBUL’DA BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da bazı ilçelerde kar yağışı sebebiyle otobüs seferlerinde gecikmeler yaşanabilir. Kar yağışı sonrası TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken otobüsler çalışmaya devam edecek.

19 OCAK METRO, METROBÜS VE MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Valiliği, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından motokuryelerin saat 10.00’dan itibaren trafiğe çıkma yasağı getirdi. Benzer şekilde ağır taşıtlarında trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı belirtildi. 19 Ocak Pazartesi günü metro, metrobüs ve marmaray seferleri çalışmaya devam ediyor.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği Trafik kısıtlamaları getirildiğini açıkladı. Ancak metro, metrobüs, otobüs, minibüs, tramvay, marmaray ve diğer toplu taşıma araçları hizmet vermeye devam edecek. İstanbul’da kar yağışı sonrası sadece olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşandı. Şehir Hatları resmi web sitesi üzerinden iptal olan seferler görüntülenebilir.

İSTANBUL’DA HANGİ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI?

Kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği önlemlerini artırdı. Ekipler tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürürken kuryelere ve ağır taşıtlara yasak geldi. Tır, kamyon, römork, kamyonet gibi taşıtlar İstanbul’da ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacak.