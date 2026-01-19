Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre kuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı. Özellikle İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok yolda ekipler tuzlama çalışması yaparken araç sürücüleri ise zincir vb. önlemleri alarak trafiğe çıkmaya çalışıyor. İstanbul’da trafik durma noktasına gelirken gözler toplu taşıma araçlarına çevrildi. Özellikle Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası arasında seyahat etmeye hazırlananlar metrobüs ve marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyor. Peki İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, vapur ve marmaray seferleri iptal mi? 19 Ocak toplu taşıma araçları çalışıyor mu? İşte, İstanbul’da toplu taşıma araçlarında son durum…

İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 10:06

Valiliği güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla bazı önlemler aldı. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırması beklenirken AKOM’dan yapılan uyarıda il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklendiği ve akşam saatlerine kadar yağışın süreceği ifade edildi. Özellikle trafik yoğunluğunun artması sonrası minibüs, otobüs ve diğer seferlerine aksamalar yaşandı. Otomobilleriyle trafiğe çıkmak istemeyen sürücüler, toplu taşıma araçlarına yöneldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle gecikmeler olabileceği aktarıldı. Peki 19 Ocak İstanbul’da otobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu, iptal mi? İşte, toplu taşıma araçlarına ilişkin yapılan son açıklamalar…

İSTANBUL’DA BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da bazı ilçelerde sebebiyle otobüs seferlerinde gecikmeler yaşanabilir. Kar yağışı sonrası TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekerken otobüsler çalışmaya devam edecek.

İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?

19 OCAK METRO, METROBÜS VE MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Valiliği, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından motokuryelerin saat 10.00’dan itibaren trafiğe çıkma yasağı getirdi. Benzer şekilde ağır taşıtlarında trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı belirtildi. 19 Ocak Pazartesi günü metro, metrobüs ve marmaray seferleri çalışmaya devam ediyor.

İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği Trafik kısıtlamaları getirildiğini açıkladı. Ancak metro, metrobüs, otobüs, minibüs, tramvay, marmaray ve diğer toplu taşıma araçları hizmet vermeye devam edecek. İstanbul’da kar yağışı sonrası sadece olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşandı. Şehir Hatları resmi web sitesi üzerinden iptal olan seferler görüntülenebilir.

İSTANBUL’DA HANGİ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI?

Kar yağışı sonrası İstanbul Valiliği önlemlerini artırdı. Ekipler tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürürken kuryelere ve ağır taşıtlara yasak geldi. Tır, kamyon, römork, kamyonet gibi taşıtlar İstanbul’da ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacak.

İstanbul’da bugün otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, minibüs ve vapurlar çalışıyor mu? 19 Ocak toplu taşıma seferleri iptal mi?
