İstanbul'da bungalovda faciadan dönüldü! 9 kişi zehirlendi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova gidenler ölümden döndü. 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arnavutköy'de facidan dönüldü. Özel bir firmaya ait bungalovda meydana gelen olayda 9 kişi hastanelik oldu. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi.
9 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Karbonmonoksit, renksiz, kokusuz ancak buna karşılık oldukça zehirli bir gazdır. Fosil yakıtların yanması ile açığa çıkan bu gaz çeşidi, solunması vücutta ciddi hasarlara yol açar. Karbonmonoksit zehirlenmesi ise kan değerlerinde karbonmonoksit oluştuğunda meydana gelen ciddi bir sağlık problemidir. Kandaki oksijen miktarının düşük olması, akciğerlere ulaşan havanın karbonmonoksit gibi zehirli bir gaz olması zehirlenmenin yaşanmasına neden olur. Ciddi sağlık problemlerine neden olan bu olay anlaşıldığı andan itibaren tedavi edilmediler. Aksi takdirde kalıcı hasarlara hatta en kötü ihtimalle ölüme neden olur.