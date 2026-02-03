İstanbul’da büyük çaplı elektrik kesintisi! 3 Şubat’ta 25 ilçede elektrikler kesilecek, saatlerce gelmeyecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Şubat Salı günü İstanbul’da 25 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrikler gün içinde farklı saatlerde kesintiye uğrayacak. Bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle 3 Şubat İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…