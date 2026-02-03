İstanbul’da büyük çaplı elektrik kesintisi! 3 Şubat’ta 25 ilçede elektrikler kesilecek, saatlerce gelmeyecek

Kategoriler
İstanbul
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Şubat Salı günü İstanbul’da 25 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrikler gün içinde farklı saatlerde kesintiye uğrayacak. Bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle 3 Şubat İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…
3 Şubat Salı günü İstanbul’un Avcılar, Arnavutköy, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle gün içinde çoğunlukla saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanırken bazı bölgelerde kesintiler daha kısa süreli olacak. İstanbul’un Avrupa yakasındaki kesintiler www.bedas.com.tr internet adresinden sorgulanabilirken, Anadolu yakasındaki kesintilere dair detaylar www.ayedas.com.tr adresinden öğrenilebilecek. Bununla birlikte kent genelindeki tüm kesintilere dair detaylar 186 numaralı telefon hattından vatandaşlara iletilecek…